حفيدة موسوليني تهاجم نجما أمريكيا لنشره رسما لجدها الدكتاتور!

هاجمت حفيدة الدكتاتور الإيطالي الراحل، بينيتو موسوليني، النجم الأمريكي الشهير، جيم كيري، إثر نشر الأخير رسما لجثة الدكتاتور المعدم عبر حسابه الشخصي على تويتر.

ويشتهر كيري بنشره رسومات لـ “فنه السياسي” عبر صفحته على تويتر، حيث احتوت الصورة الأخيرة على رسم لجثتي الدكتاتور المعدم وحبيبته، معلقتين رأسا على عقب، مأخوذة عن المشهد الشهير لموسوليني عقب إعدامه.

وألحق النجم الأمريكي الرسم السابق بتعليق جاء فيه: “إذا كنت تتساءل إلى أين تؤدي الفاشية، فقط اسأل بونيتو موسوليني وعشيقته كلاريتا”.

وعلى ما يبدو، يوجه كيري كلامه للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي عادة ما يكون موضع انتقاد في منشورات النجم الساخرة.

وفي موقف لافت، تفاجأ النجم هذه المرة بقراءته ردا سريعا غاضبا من حفيدة موسوليني والعضو اليميني في البرلمان الأوروبي، أليساندرا، كتبت فيه: “أنت شخص نذل”.

كما اقترحت حفيدة موسوليني أن يقوم كيري بنشر رسومات من “التاريخ الأسود للولايات المتحدة”، بدلا من الصورة التي نشرها مؤخرا، بينما قامت هي بنشر مجموعة صور ظهر فيها الهنود الحمر، السكان الأصليين للقارة الأمريكية، وكذلك صورة انفجار نووي، في إشارة على ما يبدو إلى القنبلتين النوويتين اللتين استخدمتا ضد اليابان عام 1945.

وبعدها، قامت أليساندرا موسوليني بنشر تغريدة دافعت فيها عن دونالد ترامب، واصفة رسومات كيري بـ “الورقة القذرة”، ليس إلا.

وتشتهر حفيدة موسوليني بمواقفها العلنية المدافعة عن جدها الدكتاتور، كما أنها هددت مرة بالإبلاغ عن الصور والعبارات المسيئة لموسوليني للشرطة.