حفل ماجدة الرومي.. هل تسبب في إقالة مدير القناة الأولى السعودية؟

أثارت أنباء إقالة مدير القناة الأولى السعودية ردود فعل متباينة على تويتر.

وبحسب صحيفة “سبق” السعودية، فإن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، داوود الشريان، أصدر قرارا في وقت مبكر من صباح السبت، يقضي بإقالة مدير القناة السعودية الأولى، وليد المجلي عقب بث القناة “فعالية لا تليق بها”.

وربط مغردون هذا الخبر بالحفل الذي قدمته المطربة اللبنانية، ماجدة الرومي يوم الجمعة في محافظة العلا السعودية.

وقد قطعت القناة الحكومية بث الحفل الأول للمطربة اللبنانية في السعودية، في إطار مشاركتها في مهرجان “شتاء طنطورة” المقام بمحافظة العلا في المدينة المنورة.

ولم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل.

وتناقل مغردون مقتطفات من حفل الفنانة اللبنانية عبر هاشتاغ #ماجدة_الرومي_في_العلا وعبروا عن فرحتهم باستقبال فنانة راقية مثل ماجدة.

إلا أن آخرين أعربوا عن تحفظهم ليعود الجدل حول إقامة الحفلات الموسيقية في السعودية إلى واجهة النقاش.

وانقسم المغردون بين مؤيد ومعارض للتحولات التي شهدتها السعودية في الآونة الأخيرة وذيلوا تعليقاتهم بهاشتاغات #القناه_السعوديه و #ماجدة_الرومي و #ايقاف_حساب_الشيخ_محمد_العريفي .

ودعا مغردون إلى احترام “الاختلاف وضرب المتشددين”، في حين انتقد البعض إقامة الحفلات في الوقت الذي يضيق فيه الخناق على رجال الدين، حسب قولهم.

كما نادى بعضهم بإعادة صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واستضافت السعودية حفلات فنية عديدة ضمن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بهدف تنويع مصادر الدخل ودفع المملكة نحو الانفتاح.

وتعد هيئة الترفيه من صميم تلك الرؤية التي تقود التغيير في السعودية، لذا يرى مغردون في خبر إقالة مدير القناة لبثه حفل الرومي تناقضا مع توجه المملكة.