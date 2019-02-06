حفاضات تدفع زوجة إلى خلع زوجها

رفعت سيدة مصرية، دعوى أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بخلع زوجها بسبب رفضه شراء حفاضات لطفلتهما.

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، فإن نيفين، 30 عاماً، منذ أن تزوجت قبل عام ونصف من رجل يكبرها بأربع سنوات، وأنجبت منه طفلة عمرها 5 أشهر، وهي تتشاجر مع زوجها دوماً بسبب رفضه شراء حفاضات للطفلة.

وقالت نيفين: “زوجي يرى أن شراء الحفاضات مكلف للغاية فتكفل والدي بشرائها ولكنه امتنع بعد ذلك لأنه رأى أن زوجي أولى بشرائها وعندما أخبرت زوجي بالأمر رفض، وأقسم عليّ أن لا ترتدي طفلتنا الحفاضة”.

وأضافت: “أثناء مشاجرتنا حضرت شقيقة زوجي وأعطتني 50 جنيها لشراء الحفاضات وبعدما غادرت أخذ مني النقود بقوة حتى تسبب في كسر يدي، وبعدها ذهبت للمحكمة لرفع دعوى خلع عليه كي أتخلص منه ومن عشرته السيئة” .