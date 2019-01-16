حضّري هذه الخلطة السحرية لإذابة دهون البطن

تعتبر وجبة الإفطار أهم الوجبات اليومية لجسم الانسان، لذا يجب أن تكون صحية وغنية بالمواد الغذائية المفيدة لتمدّ الجسم بالطاقة اللازمة لمواصلة أنشطته اليومية بشكل فعال. ومن أفضل الوجبات التي يمكن تناولها خلال وجبة الإفطار هي بذور الشيا والشوفان، التي تعمل على إذابة الذهون.

وتعتبر حبوب الشوفان من العناصر الغذائية الغنية والمفيدة للجسم، والتي من المفيد إدراجها ضمن وجباتنا اليومية، لأنها تساعد على المحافظة على صحة الجسم وكذلك تقوي مناعته الطبيعية.

بينما بذور الشيا، الغنية بالألياف والكالسيوم وبدهون الأوميغا 3 والأوميغا 6، فهي تحسن من كفاءة الأوعية الدموية، وتخفض معدل الكوليستيرول، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة. هذا وتعتبر مضادة للالتهابات، وهي مفيدة جداً لمرضى التهاب المفاصل.

ومن ألذّ أطباق الإفطار الغنية التي يمكن إعدادها من حبوب الشيا والشوفان نقدم لكم هذا الطبق.

المكونات:

كوب من الشوفان و4 ملاعق من بذور الشيا وملعقة من بودرة القرفة وملح وملعقتين من الفانيليا وملعقتين من العسل و500 مل من الماء.

طريقة التحضير:

ويمكن تحضيره بخلط الماء والقرفة والفانيليا بوعاء وتترك على النار حتى الغليان. مع بدء غليان الخليط، نخفف من شدة النار ونضيف الشوفان. يترك الخليط يغلي لدقائق قليلة ثم يترك ليبرد لخمس دقائق.

من ثم يضاف الى الخليط العسل والملح وبعدها بذور الشيا. ويمكن إضافة بعض الفواكه أيضاً كالتفاح أو الموز أو الفراولة أو الكرز، بحسب الرغبة.