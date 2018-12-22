حضري مزيل العرق الطبيعي بمكونات مطبخك!

تعتبر مشكلة التّعرق من أكثر الأمور التي تسبب احراجًا لدى النساء، حيث يلجأ بعضهن إلى استخدام أنواع متعددة من مزيلات العرق. لكن ثمة مخاوف من هذه المنتجات الصناعية ومكوناتها. لذا نقدم لكن وصفة طبيعية لمزيل العرق بمكونات من مطبخك.

مكونات مزيل العرق

– نصف علبة كريم جليسوليد

– ملعقة شبة مطحونة

– ماء زهر أو ماء ورد

– ملاعق بودرة أطفال

– مسك أبيض بودرة

طريقة التحضير

– احضري زجاجة فارغة وضعي فيها جميع المقادير واخلطيها حتى يتكون عندك خليط بمثابة الكريم.

– عندها ضعيه تحت الإبط بعد الاستحمام أو في أي وقت تريدين. ومع المداومة على وضع هذا المزيل، ستشعرين بنتائج مبهرة في التخلص من روائح العرق الكريهة إلى جانب نعومة جلدك.