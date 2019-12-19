حرمان ميريام فارس من الرقص في السعودية (فيديو)
أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفلا في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض حظي بحضور جماهيري كثيف، وتصدر اسم ميريام فارس “الترند” في السعودية.
والتزمت الفنانة اللبنانية، بتوجيهات منظمي الحفل بعدم الرقص على المسرح، وخاطبت الحضور قائلة: “مسموح لي بس أطق رقبة”.
وعبرت فارس عن سعادتها بالغناء في السعودية، وقالت إن “أحد أحلامها كان الغناء في السعودية، وتحقق حلمها بفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.
وأضافت أن أصداء الازدهار الذي تعيشه حاليا السعودية، وصل إلى العالم بأسره، متوجهة بالشكر للمستشار تركي آل الشيخ، الذي لقبته بـ”عراب الفن” في الوطن العربي.
ميريام فارس من على مسرح #موسم_الرياض:
طول عمري كنت أحلم بالغناء في السعودية واليوم تحقق حلمي @Turki_alalshikh @salhendi#ميريام_فارس_في_السعودية#ميريام_فارس_موسم_الرياض#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/2l6Yg6FyDy
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) December 18, 2019
وأعلنت الفنانة اللبنانية خلال الحفل أنها ستغني مجددا في السعودية، وتحديدا بعد 3 أيام في 21 من ديسمبر الجاري، وذلك خلال مهرجان “ميدل بيست” الذي سيقام ضمن موسم الرياض، ويعتبر أكبر مهرجان لـ”دي جي” في الشرق الأوسط.
واختتمت ميريام فارس حفلها بأغنية “حبيبي سعودي” وقالت إنها خلال سفرها إلى كثير من بلدان العالم التقت بفتيات سعوديات، و”كان حلمهن أن يتزوجن ويؤسسن عائلة، وأن يكون حبيبهن سعوديا”.
المصدر: “النهار”+”تويتر”