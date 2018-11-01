حبس مصرية تحرشت جنسياً بقرد

ألقت شرطة الآداب المصرية، اليوم الأربعاء، القبض على سيدة بتهمة التحرش بقرد، تنفيذاً لأمر النيابة العامة التي أوقفتها 4 أيام على ذمة التحقيق.

وانتشر مقطع فيديو للسيدة العشرينية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تلامس أجزاء حساسة من جسم القرد؛ بقصد إثارة غرائزه الجنسية، ووفقاً للإعلام المحلي فإن شرطة الآداب تمكنت من تحديد هوية السيدة، وألقت القبض عليها، حيث تبين أنها من “أصحاب السوابق” الأدبية.

واعترفت السيدة التي تبلغ من العمر 25 عاما أثناء التحقيقات بفعلتها، وأنها قامت بتصوير مقطع الفيديو بالتعاون مع صاحب المحل بغرض الإثارة الجنسية، والتحريض على الفجور والترويج لنفسها.

ونقلت صحيفة المصري اليوم، عن مصادر أمنية أنه تم ضبط صاحب المحل الذي حدثت به الواقعة بتهمة نشر الفسق والتحريض عليه.

وبحسب المصادر كانت المفاجأة أن صاحب المحل ملتحٍ، ويدعي التدين ومع ذلك سمح وحضر تصوير فيديو مخل بالآداب العامة يحض على الفسق والفجور.