حالة فريدة لفتاة تثير الرعب في مواقع التواصل

في واقعة فريدة من نوعها وغريبة أيضًا، تحول دم أمريكية إلى اللون الأزرق كرد فعل تحسسي من كريم مسكن لألم أسنانها.



وكانت الشابة، البالغة 25 عامًا، وتقطن في نيويورك، قد استخدمت عبوة كاملة من كريم مسكن قبل خلودها للنوم، لتستيقظ في صباح اليوم التالي تعاني من ضعف وضيق تنفس، وسرعان ما توجهت للمستشفى لإجراء فحوصات.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، صُدم الأطباء عند إجراء اختبار دم للشابة، حيث تحول لون دمها إلى الأزرق، كما لاحظوا ظهور تبقعات زرقاء على بشرتها وأظافرها.

وأوضح الأطباء أن الشابة عانت من رد فعل تحسسي نتيجة استخدامها كريمًا غنيًا بمادة تدعى ”بنزوكايين“، والذي تسبب في إصابتها بحالة تُعرف باسم “ ميتهيموغلوبينية الدم“، والتي يحدث فيها تغير في شكل الحديد بالدم وعدم اتحاده بالأكسجين ونقله عبر الجسم.

وعلى الرغم من خطورة حالة الشابة، إلا أن الأطباء عالجوها بدواء يُعرف باسم ”الميثيلين الأزرق“، والذي يساعد على ضخ الأكسجين في الدم وعبر جميع أنحاء الجسم، وسرعان ما تحسنت حالتها.

يجدر بالذكر أن ”إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية“ FDA، قالت إنها لم تصادف سوى 319 حالة من ”ميتهيموغلوبينية الدم“ الناتجة عن مادة الـ ”بنزوكايين“، بما في ذلك 3 حالات أدت إلى الوفاة.