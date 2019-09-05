جينيفر لوبيز تعرض مهارات الرقص على العمود في فلمها الجديد

نشرت جينيفر لوبيز البالغة من العمر 50 عاما فيديو حصريا لرقصها على العمود في فيلمها الجديد “Hustlers” المحتالات.

وتظهر على مقطع الفيديو شخصية رامونا التي تمثلها لوبيز، وهي تقوم بتعليم شخصية ديستيني الحركات اللازمة لميلان الجسم على العمود، وسألت ديستيني بعد ذلك: ماذا لو لم يكن لديك العضلات للقيام بذلك؟

ثم اعترفت الممثلة والمغنية جينيفير لوبيز تعليقا على المشهد، أن هذه الحركات في الحقيقة صعبة ولا يمكن لأي شخص القيام بها.

وقالت لوبيز: إن الحركات صعبة حقا، أصبت بكدمات كثيرة حتى تعلمت.

سيتم العرض الأول لفيلم المحتالات أو المخادعات في 13 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة.