جنين “يقفز” من بطن أمه خلال حادث.. والمفاجأة تكتمل بعد دقائق

اضطرت سيدة أميركية في ولاية جورجيا أن تسارع إلى قيادة سيارتها فجرا، لتصطحب ابنتها التي ظهرت عليها آلام المخاض بشدة، وبدا أنها باتت على وشك وضع جنينها.

وراحت المرأة تقود سيارتها بسرعة في ليلبورن، وهي بلدة تقع على بعد نحو 20 ميلا شمال شرقي مدينة أتلانتا، بينما كانت ابنتها كريستان غراهام تجلس في المقعد الخلفي تعاني من الآلام.

وبسبب ارتباك الأم السائقة انزلقت سيارتها بينما كانت تقودها على طريق سريع رطب بندى الصباح، مما جعلها تنحرف عن الطريق إلى منحدر ترابي، قبل أن تصطدم بقوة ببوابة أحد المباني.

Infant pulled alive from underneath the seat of a car after it crashed while the baby's mom was giving birth in the back and the child went missing. pic.twitter.com/CIzzzii0zh

— Science (@Scienceclips1) April 19, 2020