جنيفر لوبيز: أريد زواجاً كنسياً من أليكس رودريغز

بعد إعلان خطوبتها في العام الماضي، كشفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن تحضيرات زواجها من خطبيها لاعب البيسبول أليكس رودريغيز خلال إطلالتها في برنامج Today مع سافانا غوثري.

حيث أشارت إلى أنها كانت جاهزة للزواج من جديد وترغب في تمضية بقية حياتها برفقته. وقالت أنها تُريد التقدم في السنّ إلى جانبه وأنها تشعر بأن زواجها منه لن يكون كالتجارب السابقة التي عاشتها.

والبارز في تصريحاتها حول زيجاتها السابقة هو اعتبارها أنها حاولت “الزواج” ولم تتزوج فعليا رغم ارتباطها بـ”أوجاني نوا: بين (1997-1998)، كريس جود (2001-2003) ، ومارك أنطوني (2004-2014).

وفيما أكدت أنها عندما تتزوج رودريغيز، سوف تحصل على كل شيء بشكل صحيح. أشارت إلى أنها تريد زواجاً في الكنيسة. وعندما سُئلَت عن الموعد المحدد،أجابت: ربما قريباً جداً ربما في العام المقبل، لكن أقله بعد وقتٍ كاف للبحث عن ثوب الزفاف..