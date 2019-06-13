جسد رشيق بعد الأربعين.. إليك 11 طريقة

بعد تخطي سن 40 عامًا، يصبح من الأسهل اكتساب زيادة في الوزن، بينما يكون من الصعب إنقاصه بالمقارنة مع ما كان عليه الحال في المراحل العمرية السابقة. ويعزى هذا الأمر إلى التغيرات في مستويات النشاط البدني والعادات الغذائية، ومعدلات إفراز الهرمونات بالإضافة إلى ما يطرأ من تغير في كيفية تخزين الجسم للدهون.

ويقدم موقع “WebMD” بضع خطوات بسيطة يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن في هذه المرحلة السنية:

1- الفواكه والخضراوات

ينبغي تخصيص نصف كل وجبة غذائية للفواكه والخضراوات. وتساعد تلك الخطوة في الحصول على مزيد من العناصر الغذائية المفيدة وكميات أقل من الدهون والسعرات الحرارية في اللحوم ومنتجات الألبان أو الحبوب. وتمنح هذه الوجبات شعورا بالشبع مما يقلل عدد مرات تناول الطعام وتقليل حجم الوجبات.

2- المواظبة على وجبة الإفطار

يوصي الخبراء بتناول وجبة صحية في الصباح مثل دقيق الشوفان أو توست القمح مع الفاكهة. ويمكن لهذه الوجبة أن تساعد في الحد من الشعور بالجوع حتى موعد وجبة الغداء. وبالتالي يتم تجنب تناول أي وجبات إضافية.

3- عشاء خفيف

يفضل أن يحصل الجسم على معظم احتياجاته من السعرات الحرارية اليومية في وجبة الغداء (قبل الساعة 3 بعد الظهر)، ويتم الاكتفاء بتناول وجبة عشاء خفيفة للحصول على نتائج فعالة في إنقاص الوزن.

4- الطهي بطريقة صحية

يتكدس الكثير من الدهون والسعرات الحرارية في الجسم بسبب طريقة طهي الطعام. ولذا فإنه بدلاً من قلي الطعام أو طبخه في الزبدة أو غمره في الزيت، يمكن الاعتماد على الشواء أو السلق. ولا تقتصر النصيحة على تناول الطعام بالمنزل فقط وإنما يجب اتباعها أيضا في المطاعم من خلال تخطي اختيار الأطباق المقلية والدسمة.

5- تقليل السعرات الحرارية

مع التقدم في السن يقل النشاط الحركي والبدني، لأسباب متعددة، وأيا ما كانت الأسباب فإنه من الضروري تقليل عدد السعرات الحرارية، التي كان الشخص معتادا عليها من قبل، لكي تنجح محاولة إنقاص الوزن.

6- الإقلاع عن الصودا

ينصح الخبراء بشرب الماء أو أي مشروب طبيعي منخفض السعرات بدلا من القهوة المحلاة بالسكر، أو الشاي، أو المشروبات الغازية، أو مشروبات الطاقة. تحتوي المشروبات المحلاة على الكثير من السكر المضاف، مما قد يعني عند زيادة الوزن خطر الإصابة بمرض السكري.

7- التمرينات الرياضية

لا يتسع الوقت بين الوظائف المكتبية والتنقلات بالسيارة أو المواصلات والأنشطة العائلية، لممارسة تمرينات رياضية. ولكن من المهم، من أجل الحفاظ على الوزن أو فقد الكيلوغرامات الزائدة بالإضافة إلى الحفاظ على صحة عامة جيدة، أن يتم تخصيص ما لا يقل عن ساعتين ونصف من النشاط البدني المعتدل أسبوعيا (مثل المشي السريع أو تمرينات الإحماء الخفيفة).

8- بناء العضلات

تفقد الأجسام عضلاتها بشكل طبيعي بعد تخطي سن 40 عامًا، لاسيما النساء بعد انقطاع الطمث. نظرًا لأن العضلات تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي ويزيد من صعوبة التخلص من الأوزان الزائدة العنيدة. ويمكن أن تساعد تدريبات القوة، مثل رفع الأثقال أو القيام بتمارين ترتكز على وزن الجسم نفسه، تحت إشراف متخصص مرتين أسبوعيا على الأقل في الحفاظ على هذه العضلات.

9- النوم الجيد

بعد سن الأربعين، يمكن للكثير من العوامل والأسباب أن تؤدي إلى اضطراب ساعات ومواعيد النوم، بداية من المشاكل الصحية، ومرورا بالإجهاد، والأدوية، وكذلك انقطاع الطمث عند النساء. ولكن يجب معرفة أن الأشخاص الذين لا يحصلون على نوم جيد النوعية هم الأكثر عرضة لزيادة الوزن، لذا يجب تغيير عادات النوم والحفاظ على مواعيد منتظمة ولا تقل ساعات النوم عن 8 ساعات يوميا.

10- فحص الغدة الدرقية

عندما يصادف بعض الأشخاص مشكلة عدم إنقاص الوزن، على الرغم من اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فإن هذا يعني أن الغدة الدرقية لا تعمل كما ينبغي. ويعاني حوالي 5% من الأشخاص من هذه المشكلة، وهي الأكثر شيوعًا لدى النساء والأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. كما أن زيادة الوزن يمكن أن تسبب التعب، وآلام المفاصل أو العضلات والاكتئاب.

11- ريجيم جماعي

يحقق الكثيرون نتائج أفضل في إنقاص الوزن في ظل مشاركتهم في مجموعات من المتنافسين من الزملاء أو الأصدقاء أو الأقارب أو الانضمام إلى مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي. ويرجح الخبراء أن أسباب نجاح هذا الأسلوب يرجع إلى مساعدة الآخرين في التحفيز على تحقيق الأهداف، أو لأن الشخص يشعر بالحرج إذا قصر ويتشجع على بذل المزيد من الجهد، إذا حقق نتائج إيجابية.