جريمة على سناب.. 9 ملايين دولار لقتل مراهقة

وجهت إلى المراهقة الأميركية دينالي بريمر البالغة من العمر 18 عاما تهمة التآمر لقتل صديقتها المفضلة، وذلك استجابة لعرض قدمه لها دارين شيلميلر البالغ من العمر 21 عاما، والذي يقدم نفسه على مواقع التواصل على أنه مليونير، وكان قد وعد بريمر بدفع 9 ملايين دولار أو أكثر مقابل ارتكاب الجريمة وإرسال صور وتسجيلات لها.

وتظهر وثائق المحكمة أن بريمر التي تعيش في ألاسكا ناقشت شيلميلر الذي يعيش في إنديانا خلال علاقتهما عبر الإنترنت خطة لاغتصاب شخص في ألاسكا وقتله، وقامت دينالي بريمر بتجنيد أربعة مراهقين آخرين، قرروا أن تكون سينتيا هوفمان البالغة من العمر 19 عاما، وكانت تعتبر بريمر صديقتها المفضلة هدفا لهم.

وفي الثاني من يونيو/حزيران، استدرجوا هوفمان إلى درب للنزهات شمال شرق أنكوريدج، حيث أوثقت بشريط لاصق قبل أن يتم إطلاق رصاصة على رأسها من الخلف ودفعها إلى نهر، وعثرت السلطات على جثتها بعد يومين.

وقد كشفت التحقيقات أن المراهق كايدن ماكينتوش البالغ من العمر 16 عاما، شارك في الجريمة، حيث قام بقتل الشابة بمسدس عائد إلى بريمر، ونقلت تقارير صحافية عن والد هوفمان قوله، إن ابنته تعاني من صعوبات في التعلم وقدراتها الذهنية موازية لطفلة في الثانية عشرة.

وقد تواصلت دينالي بريمر مع شيلميلر خلال الجريمة مرسلة له عبر تطبيق “سنابشات” صورا وفيديوهات تظهر هوفمان مقيدة ومن ثم صورا للجثة على ما قالت جهة الادعاء.

ووجهت إلى بريمر وماكينتوش تهمة القتل، وأوقف شيلميلر أيضا فضلا عن ثلاثة قصر آخرين يشتبه في أنهم شاركوا في التخطيط والتنفيذ، كما وجهت إلى شيلميلر وبريمر تهمة القيام بأفعال جنسية تطال أطفالا ارتكبتها الأخيرة بطلب من شيلميلر ووقع ضحيتها طفلان في الثامنة والتاسعة فضلا عن ضحية في الخامسة عشرة.