جربي هذه الحمية لإنقاص الوزن خلال 5 أيام

من المعروف أن التفاح من الفواكه الغنية بالالياف والفيتامينات الضرورية للجسم، وهو بسعرات حرارية منخفضة جداً، وهذا ما يجعله سريع المفعول في إنقاص الوزن.

وبات خبراء التغذية في الآونة الاخيرة يطبقون حمية غذائية مبتكرة لمدة تتراوح من 5 أيام إلى أسبوع، على أن يكون التفاح وجبة رئيسية طوال اليوم، فهو خال من السعرات الحرارية ويشعر الشخص بالامتلاء والشبع.

وتقوم حمية التفاح على تناول حبة كبيرة منه في الصباح وحبة أخرى عند المساء، وتناول حبة ثالثة عند الغذاء مع إضافة صحن من السلطة المشكلة بخضار طازجة أو شريحة من الديك الرومي أو شريحة من اللحم المشوي أو الدجاج المشوي، ويمكن أيضاً إضافة قطعة من الخبز مع الجبن.

ويتم تطبيق هذا الريجيم لمدة 5 أيام أو كحدّ أقصى 7 أيام، على أن يتم إختيار كل يوم واحدة من الاصناف السابقة عند الغذاء، وذلك لتحفيز الجسم لزيادة عملية حرق الدهون والتخلص منها خلال تلك الفترة بعد زيادة حركة الايض.