ثلاث خلطات لبشرة صافية ونقية

تعمد الفتيات عند التقاط الصور إلى تشغيل خاصية الفلتر لما تمنحه هذه التقنية من صفاء ونقاوة للبشرة ما يضفي جمالاً أخّاذًا إلى الوجه.. لكن مهلاً، هل فكرتِ في جعل بشرتكِ تشبه الفلتر في العالم الحقيقي؟

نقدّم لكِ في ما يلي نصائح مهمّة وثلاث خلطات طبيعية لـ العناية بالبشرة تمنح وجهكِ ملمساً ناعمًا ومظهرًا نقيًا يشبه فلتر الكاميرا إلى حدّ بعيد.

نصائح لبشرة صافية

ترطيب البشرة بشكلٍ يوميٍّ عن طريق استخدام منتجات ترطيب للبشرة جيّدة مرتين في اليوم.

تقشير البشرة أسبوعيّاً حتّى لا تبدو البشرة مرهقة، وأيضاً يمكن استخدام بعض الزيوت الأساسية على البشرة، وكل ذلك لتبقى البشرة محتفظة بالرطوبة والّليونة.

الوقاية من الشمس باستخدام منتجاتٍ واقيةٍ من أشعة الشمس في فصل الشتاء والصيف بالإضافة إلى حماية الشفاه باستخدام مرطبٍ يحتوي على واقي الشمس.

شرب كميّات كافية من الماء، تجنّباً للجفاف التي قد يجعل البشرة معرّضةً لظهور التجاعيد.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

الابتعاد عن التدخين والتقليل من فرصة ظهور التجاعيد والخطوط على الجلد.

النظام الغذائي المتوازن، الذي يحتوي على أطعمةٍ غنيّةٍ بالبروتينات، والفيتامينات، والأحماض الدهنية أوميغا 3.

ممارسة التمارين الرياضية باستمرارٍ، لتقليل التوتر وتنشيط الدورة الدموية، كما أنّ التعرق الناجم عن ممارسة الرياضة له فوائد في تخلّص البشرة من السموم.

استخدام الخلطات الطبيعية المذكورة في ما يلي.

خلطات طبيعية للبشرة

قناع الأرز والعسل

المكونات:

3 ملاعق من اللبن الزبادي.

3 ملاعق كبيرة من الأرز المطبوخ.

ملعقة كبيرة من العسل.

الطريقة:

اهرسي الأرز المطبوخ جيداً. من ثم، أضيفي إليه تدريجياً كلاً من اللبن والعسل. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على خليط متجانس. طبقي الخليط على بشرة وجهك وجهك واحرصي على الابتعاد عن منطقة حول العينين. اتركي الخليط على وجهك مدة 20 دقيقة. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالمياه الباردة.

طبقي هذه الوصفة مرة يومياً لمدة أسبوع.

قناع الجزر والعسل

المكونات:

حبّة جزر

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

الطريقة:

تقشّر حبّة الجزر وتقطّع إلى قطعٍ صغيرةٍ ثم توضع في الخلاط ويوضع فوقها ملعقة العسل وتمزج المكونات معاً، ثم تُوضع على الوجه لمدّة 15 دقيقة، بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاتر.

قناع اكليل الجبل والحليب

المكونات:

ملعقة كبيرة من أكليل الجبل المطحون

ملعقة صغيرة من نشا الذرة

2 ملعقة كبيرة من الحليب

الطريقة:

افردي المكونات بعد مزجها على بشرة نظيفة، واتركيها لمدة نصف ساعة، ثم ابدئي بإزالتها باستخدام قطنة مبللة، وأخيرًا اغسلي البشرة بالماء الفاتر مع تكرار الماسك مرة واحدة أسبوعيًا.

يعمل هذا الماسك على إكساب الوجه النقاء والنضارة.

ـ سيدتي نت