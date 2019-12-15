تونسيات غاضبات.. “المغتصب هو أنت”! (فيديو)

أدت نحو 60 امرأة تونسية أمام مقر الحكومة أغنية “المغتصب هو أنت” التي ظهرت لأول مرة في تشيلي قبل أن تنتشر في العالم كنشيد احتجاجي ضد الاغتصاب والتحرش والتمييز الذي تعاني منه المرأة.

ويأتي هذا العرض في تونس في الوقت الذي أطلقت فيه تونسيات حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد التحرش الجنسي تحت وسم “أنا زادة” على غرار الوسم العالمي “أنا أيضا” “ME TOO”.

وأشعل هذه الحملة قيام فتاة تونسية بنشر صور في أكتوبر التقطتها لنائب منتخب حديثا تزعم أنه يقوم بالاستمناء داخل سيارته أمام إحدى المدارس المشتركة للبنين والبنات.

الذكورية تحكم فينا ماللي حلينا عينيناوكفونا ماللي جينا العنف اللي مسلط علينا..تحرش اغتصاب..افلات من العقاب..ضرب قتل اغتصاب..افلات من العقاب..والغلطة لا هي مني و لا وين نمشي و لا من دبشي..دولة قمعية بوليسية..لا تحاسب فيه ولا تحمي فيا..دولة رجعية ذكورية..تغتصب و تتعدى عليا.. El violador eres tuالمغتصب هو إنت..هو النايب..و البوليس..هو القاضي..والرئيس..المتحرش ما يشرعش..المغتصِب ما يمنعش.المغتصب هو إنت. ✊🏽🧡 Fal Gatna Gepostet von Ameni Mabrouk am Samstag, 14. Dezember 2019

لكن النائب، زهير مخلوف، الذي ظهر في الصور قال إنه مصاب بالسكري، وكان يستخدم قارورة ماء للتبول داخل سيارته، وأخلي سبيله بعد إخضاعه للتحقيق بتهمتي التحرش الجنسي والمجاهرة بما ينافي الحياء.

وأطلقت نشيد “المغتصب هو أنت” في تشيلي جماعة “لاس تيسيس” النسوية أواخر نوفمبر الماضي، حيث وقفت نساء في صفوف متراصة أمام مؤسسات الدولة وهن يضعن عصابات على أعينهن وينشدن رفضهن للذكورية ولتحمل أعذار التحرش الجنسي.

وجاء تقديم أغنية “المغتصب هو أنت” في تونس أمس السبت بعد عشرات العروض المماثلة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في باريس ومدريد وبيروت ونيويورك.

المصدر: أ ف ب