توقيف مذيعة مصرية متهمة بـ”خطف طفل”

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المذيعة منى العراقي و3 من معدي برنامجها الذي تقدمه على شاشة إحدى الفضائيات المصرية.

ووفق ما ذكر مصدر أمني مسؤول فقد تم إلقاء القبض على المذيعة تمهيداً لعرضها على النيابة العامة، والتحقيق معها في بلاغ تقدمت به سيدة تتهم المذيعة بإغرائها بالمال نظير خطف أحد الأطفال وتسليمه إليها.

من جانبه، قال أحمد حمزة البحيري محامي المذيعة إنه يتابع الواقعة ولا يعلم شيئاً عن تفاصيلها مؤكداً أنه تم التحفظ عليها، وفريق العمل الخاص بها بقسم شرطة الأزبكية.

وأضاف أنه سوف يتم عرض المذيعة وفريق العمل صباح الاثنين على النيابة العامة للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات.

وكانت واقعة مماثلة قد حدثت للمذيعة المصرية ريهام سعيد حيث اتهمتها النيابة العامة بالتحريض على خطف أطفال لإعداد “حلقة نارية” من برنامجها الذي كان يذاع على إحدى الفضائيات.

وتبين من التحقيقات أن فريق الإعداد اتفق مع شاب على علاقة بعصابات لخطف الأطفال من أجل خطف طفلين مقابل 150 ألف جنيه لكل طفل، ثم يقوم البرنامج بإعادتهما لأسرتيهما وتحقيق رواج كبير له وزيادة نسب مشاهدته.

وعقب إحالتها للمحاكمة قضت محكمة الجنايات ببراءة المذيعة وعدد من فريق إعداد برنامجها من تهمة خطف الأطفال والاتجار في البشر وقضت بحبس آخرين لثبوت تورطهم.