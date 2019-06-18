توقفي عن تناول المارشميلو واستخدميه للعناية بالشعر!

يعتبر المارشميلو من الحلويات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص. لكن حان الوقت لوقف تناوله وللاستفادة منه في تحضير وصفة جمالية تساعد على إعادة النعومة والجمال والإشراق إلى الوجه.

ويمكن ذلك من خلال تحضير قناع يحتوي على 3 ملاعق طعام من زيت جوز الهند، 10 ملاعق طعام من حليب جوز الهند وملعقتي طعام من بودرة المارشميلو.

تمزج المكونات جيداً حتى تتحول إلى خليط متجانس وخال من التكتلات. يطبق المزيج بعد ذلك على كل مساحة الشعر ويترك لمدة ساعتين.

ويجب غسل الشعر بالشامبو والماء جيداً منعاً لالتصاق الشعيرات إحداها بالأخرى. وسيلاحظ أنه استعاد نعومته وبريقه الصحي.

فزيت جوز الهند يحتوي على الكثير من المغذيات التي تعيد القوة إلى الشعر. أما حليبه فهو يرطب فروة الرأس ويحفز عمل البصيلات فيما تعمل بودرة المارشميلو على الحد من جفاف الشعر وعلى جعل تسريحه أكثر سهولة.