توصيات للتعامل معهن.. النساء الحوامل قد لايظهرن أعراض الإصابة بفيروس كورونا

بينت دراسة أجريت في جامعة كولومبيا الأميركية إن “النساء الحوامل” قد لا يبدين أعراض الإصابة بفيروس كورونا، مما يعقد الكشف المبكر عن حالات الإصابة لديهن وقد يعرض أيضا الكوادر الطبية المتعاملة معهن لخطر العدوى.

وبينت الدراسة التي أجريت بمشاركة أكثر من 200 امرأة حامل ولدن في مستشفيات ولاية نيويورك، إصابة 33 منهن بالفيروس، فيما لم تظهر الأعراض على 29 امرأة منهن.

ونتيجة للدراسة أوصت الجامعة بفحص جميع النساء الحوامل الموشكات على الولادة، وحذرت الطبيبة دينا جوفمان المشاركة في الدراسة، أن “هناك مخاطرة في حال لم يعتمد الفحص”.

ولم توص الدراسة بشكل محدد بفصل الأمهات المصابات عن أطفالهن حديثي الولادة، فيما بينت جوفمان أنه “بالنسبة لأم (مصابة) لا تظهر عليها أعراض وتشعر أنها بصحة جيدة، نعتقد أن هناك طرقًا يحتمل أن تبقيهما معًا”.

وحتى الآن، لم تظهر الدراسات أن الفيروس التاجي يمر عبر حليب الأم، لكن جوفمان قالت إن الأمهات اللواتي لا يبدين أعراضا يجب أن يرتدين أقنعة أثناء وجودهن قرب أطفالهن حديثي الولادة.

وتوفيت امرأة حامل في بريطانيا أثناء مخاض الولادة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فيما نجا الجنين الذي أظهرت الاختبارات أنه لا يحمل الفيروس.

وشخصت إصابة رضيع بفيروس كورونا في بريطانيا بعد دقائق من ولادته، في ما عد أصغر حالة إصابة مسجلة بالفيروس.