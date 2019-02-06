تمّ بتر اصبعها بعدما وضعت طلاء أظافر في صالون تجميل/ صورة

في حادثة صادمة أصيبت سيدة بعدوى بكتيرية، بعدما ذهبت لأحد صالونات التجميل لوضع طلاء الأظافر مما اضطرها للخضوع لخمس عمليات في حوالي أسبوع وفي النهاية تم بتر إصبعها.

وكانت ستيلا فالكون ذهبت لأحد صالونات التجميل في ملبورن لتضع طلاء الأظافر، ولكنها أصيبت بعدوى بكتيرية ذهبت على إثرها إلى المستشفى بعدما عانت من آلام شديدة في إصبعها وفق صحيفة “ديلي ميل”.

وقالت: “أجريت خمس عمليات في 6 أيام وانتهى بي الأمر إلى فقدان الجزء العلوي من إصبعي بسبب عدم تعقيم المعدات في الصالون، في البداية ظللت 3 أيام أتناول المضادات الحيوية تجنباً للبتر، ولكن العلاج فشل واضطر الأطباء لبتر إصبعي”.

ونشرت السيدة قصتها عبر الإنترنت ويبدو أنها لم تكن الأولى التي تصاب بالعدوى حيث علقت سيدة أخرى تدعى ريتا بافليس أنها اضطرت أيضاً لإزالة جزء من إصبعها بعدما ذهبت لصالون التجميل لوضع طلاء الأظافر.