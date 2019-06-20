تمثال مارلين مونرو بوقفتها الشهيرة “مسروق”

يقول مسؤولون إن شخصا تسلق عملا فنيا طوله أكثر من طابقين في هوليوود وسرق تمثالا لمارلين مونرو.

تمثال مونرو في وقفتها الشهيرة المعروض في 1955 فقد صباح الاثنين من فوق برج “نساء هوليوود الأربع”.

وقال ميتش أوفاريل عضو مجلس مدينة لوس أنجلوس إن شاهدا رأى شخصا يتسلق البرج الموجود في جادة الشهرة في هوليوود ويقطع التمثال بمنشار.

وأوضحت شرطة المدينة أن محققين حصلوا على بصمات أصابع من البرج.

وأقيم البرج في 1994 تكريما للنساء في الأفلام، ويتضمن تماثيل لدولوريس ديل ريو، ودوروثي داندريدج، وماي ويست وآنا ماي وونغ وهن يمثلن أعمدة البناء.

وتوفيت مونرو، واسمها الحقيقي نورما جين مورتنسون، في 1962.