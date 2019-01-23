تعرّفي على فوائد الليمون عند وضعه على الشعر

من المعروف أنّ الليمون يتميز بفوائد صحية وجمالية عديدة، لا سيما على الشعر الذي يعاني القشرة في فروة الرأس.

فلنتعرّف على فوائد الليمون لشعرٍ لامع خالٍ من القشرة:

يُستخدم الليمون لمكافحة السموم وطردها من الجسم، وهو أيضًا مثالي لمعالجة مشكلات الشعر.

فالليمون يقضي على القشرة، ويبعد القمل عن فروة الرأس، ويمنح الشعر لمعاناً مميزاً ونعومة فائقة.

ويساعد الليمون على نموّ الشعر من خلال تحفيز فروة الرأس، فيطهّرها، ويعالج مشاكل الشعر الدهني، ويمنح الشعر الأشقر انعكاسات ذهبية رائعة.