تعرّفي على عطور العنبر لأناقة لا مثيل لها

العنبر هو تلك المادة المستخدمة في تحضير أفضل أنواع العطور وأغلاها ثمناً، وقد تميز على مر العصور بقيمته الكبيرة والمهمة. ونظراً الى رائحته النفاذة، تلاقي العطور التي تشتمل في تركيبتها على العنبر، إقبالاً واسعاً ومتزايداً، لا سيما من النساء عموماً، والشرقيات خصوصاً. كما بات خبراء العطور يحرصون على تصنيع أفضل عطور العنبر لإرضاء ذوق المرأة ولرائحة تدوم طويلاً.

ما هو العنبر

هو عبارة عن مادة شمعية موجودة في أمعاء بعض الحيتان العنبرية، وحين تخرج من القناة الهضمية لحوت العنبر، تطفو في البحار الاستوائية على شكل كتل صفراء أو سوداء أو رمادية، والتي منها يُستخلص عطر العنبر.

أنواعه

ينقسم العنبر الى ثلاثة أنواع:

– العنبر الأحمر: يُستخرج من كبد الحوت.

– العنبر الأبيض: يتشكل من نواتج القذف الطبيعي للحوت، ومن ثم يتم لفظه الى الساحل عن طريق الموج، علماً أنه من أغلى أنواع العنبر.

– العنبر الأسود: يُستخرج من كبد الحوت ويُستعمل كمثبت للبخور وفي الخلطات العطرية.

الأوقات المناسبة لاستخدام عطر العنبر

تعدّ العطور المصنوعة من العنبر روائح شتوية بامتياز، لذلك فإن الأوقات الملائمة لوضعها هي في فصل الشتاء، وذلك نظراً الى رائحة العنبر العبقة والثقيلة، التي تساهم في التخفيف من برد الشتاء وتشعرك بالدفء.

انطلاقاً من ذلك، لا تترددي في استخدام العطور التي ترتكز على العنبر، خصوصاً في هذه الأوقات من السنة، بحيث تمنحك رائحة أخاذة تلفت النظر إليك أينما حللت. بإمكانك مثلاً استخدام عطر Juicy Couture Majestic Woods، وعطر AERIN Amber Musk d’Or.