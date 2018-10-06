تعرفي على ريجيم الماء البارد لحرق السعرات الحرارية

ريجيم الماء هو نظام يتبعه البعض لمدة 3 أيام يتم فيه حرق الدهون بالجسم والتخلص من الكثير من السموم المتراكمة لأن الجسم لا يتناول سوى الماء على مدار 24 ساعة لمدة هذه الايام الثلاثة، مما يساعد على تنظيف الجسم داخليا وتقليل الأملاح به، ووفقا لموقع livestrong توجد بعض المعلومات لهذا النظام الغذائي الذي لابد من معرفة مميزاته وعيوبه قبل اتخاذ قرار البدء فيه.

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السرعة:

يحقق ريجيم الماء السرعة في فقد الوزن خاصة إذا كان لديك مناسبة تحتاجين خفض بعض الكيلوات خلال أسبوع أو أيام، لكن السرعة التي سوف تجدها في تقليل الوزن سوف تعودين لزيادتها مرة أخرى بسهولة وهو ما يعرف باليويو، اي زيادة وانخفاض متتاليين.

التنوع الغذائي:

ريجيم الماء سوف يمنعك من تناول كافة العناصر الغذائية اللازمة يوميا لصحتك ولإمدادك بالعناصر المهمة بالفيتامينات والبروتين والسكريات وغيرها، وبالتالي فتكراره على مدار الشهر أسبوعيا يضر بصحتك وبشرتك أيضا لأن الجسم بحاجة لكل العناصر، فاتباع ريجيم الماء بشكل مفرط يمكن أن يتسبب في خفض نسبة السكر، وعدم توفير الطاقه اللازمة للجسم وبالتالي الشعور بالتوتر والكسل، فضلا عن أن الامتناع عن تناول الخضراوات والفواكه الطازجة يوميا يقلل من المناعة بالجسم ويجعلك أكثر عرضة للأمراض خاصة المعدية.

حرق السعرات:

وفقا للموقع فإن النظرية الكامنة وراء ريجيم الماء لمدة 3 أيام هي الماء البارد، الذي يتم تناوله ووقتها يحرق الجسم السعرات الحرارية لتدفئة هذا الماء الذي دخل إليه، كلما كان الماء أكثر برودة، كان على الجسم أن يعمل بجد ليظل دافئًا وبالتالي حرق مزيد من السعرات الحرارية.