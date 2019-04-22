تشارليز ثيرون تتبنى طفلا وتربيه كفتاة!

كشفت الممثلة الشهيرة، تشارليز ثيرون، أنها تربي طفلها الأول كفتاة، بعد أن قدمته للعالم أجمع على أنه ذكر.

وقالت ثيرون (عمرها 42 عاما)، إن جاكسون البالغة من العمر 7 سنوات (إحدى طفلتيها بالتبني)، أخبرتها عندما بلغت الثالثة من عمرها أنها ليست فتى.

وفي حديثها مع “ديلي ميل”، أوضحت ثيرون بالقول: “نعم، اعتقدت أنها صبي أيضا. إلى أن نظرت نحوي عندما كان عمرها 3 سنوات وقالت: أنا لست فتى! إذا، لديّ ابنتان جميلتان. لقد ولدتا في هذا العالم لتعيشا وفقا لرغباتهما، القرار ليس لي. مهمتي كأم هي تقديم الحب لهما وكل ما ترغبان به للعيش وفقا لإرادتهما”.

وأضافت الممثلة العالمية: “سأبذل قصارى جهدي كي تحصلا على هذا الحق، وأن تتمتعا بالحماية الكاملة في هذه الحياة”.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أخبرت تشارليز ثيرون زميلها الممثل في “بلاك بانثر”، مايكل بي جوردن، بأن لديها “فتاتان جميلتان”، موضحة أن “والدتها هي المسؤولة”، عن رغبتها في تربية طفلتيها كما نشأت في منزلها.

وقالت ثيرون: “لقد نشأت في بلد يعيش فيه الناس وسط الأكاذيب والحقائق المنقوصة، دون أن يتحدث أحد عن الأمور بصراحة، وترعرعت كي لا أكون هكذا أبدا. علمتني أمي أن لا أخفي شيئا”.

تجدر الإشارة إلى أن نجمة هوليوود عانت من طفولة مؤلمة، في ظل علاقة سيئة بين والديها. وعندما بلغت سن المراهقة، شهدت قيام أمها بإطلاق النار على أبيها المخمور، دفاعا عن النفس، ما ألهم ثيرون لإطلاق حملات حول زيادة الوعي بالإساءة المنزلية.

المصدر: ميرور