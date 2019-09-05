تريدين التخلص من الشعر الزائد؟ جرّبي خلطة الكركم والبابايا!

تعتبر إزالة الشعر الزائد من المهمات الجمالية التي لا تحب الكثيرات القيام بها. فهي تحتاج إلى الوقت والجهد والدقة. لكن يمكنها ان تصبح اكثر سهولة في حال تم اللجوء إلى بعض الوصفات الطبيعية.

ومن هذه الوصفات تلك التي تحتوي على لب فاكهة البابايا والكركم. ويحتاج تحضيرها إلى ملعقة او ملعقتي طعام من لب البابايا ونصف ملعقة طعام من بودرة الكركم.

يسحق لب البابايا ويمزج مع الكركم حتى الحصول على كريم متجانس. يدلك الوجه بهذه العجينة لمدة 15 دقيقة قبل أن يغسل بالماء. فهذا يحد من نمو الشعر الزائد ولهذا ينصح بتكرار العملية مرتين اسبوعياً.

اما لنزع الوبر فيجب مزج ملعقة طعام من لب البابايا مع ربع ملعقة طعام من الكركم المطحون وربع ملعقة طعام من طحين الحمص و4 ملاعق طعام من جل الألوي فيرا وملعقتي طعام من زيت الخردل ونقطتين من زيت اساسي.

يطبق المزيج على مناطق الوبر في عكس اتجاه نموها لمدة 20 دقيقة ثم يفرك بقطعة قماش نظيفة قبل أن يغسل الوجه جيداً بالماء.