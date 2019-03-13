تخلّصي من إسمِرار الركبة

تعاني الكثيرات من اسمرار الركبة، ما يسبب لهن الازعاج وحتى الاحراج، وبالتالي يلجأن الى اعتماد أساليب وطرق مختلفة بهدف تبييضها في حين يجب معرفة السبب وراء اسمرار الركبة.

أسباب اسمرار الركبة

• نشاط الخلايا الصبغية في منطقة الركبة والمرفقين

• بعض العوامل الوراثية

• جفاف الجلد في هذه المنطقة

• تراكم الأوساخ بالركبتين

• التعرض لأشعة الشمس دون وضع واقي الشمس

• بعض الاضطرابات الهرمونية

حلّ مشكلة إسمرار الركبة

أما بعد عرض الاسباب التي قد تسبّب اسمرار الركبة، والتأكد من عدم وجود أيّ مشكلات صحية، فإليك بعض الحلول التي تساعد في الحدّ من هذه المشكلة:

• ترطيب منطقة الركبة بشكل مستمر

• الحفاظ على نظافة هذه المنطقة باستمرار

• شرب كميات كافية من المياه للحفاظ على الترطيب الداخلي.

• وضع واقي شمس في حال ارتدائك للملابس القصيرة

• احرصي على عدم الاتكاء على ركبتيك

• فرك الركبة بحجر بطريقة خفيفة لإزالة الجلد الميت من حين لآخر.

وصفات طبيعية لتبييض الركبة

كذلك من جهة أخرى بإمكانك اللجوء الى بعض الوصفات الطبيعية في هذا الاطار، أبرزها:

• وصفة الخيار والليمون: اخلطي كمية كافية من عصير الخيار وعصير الليمون، وضعيها على ركبتيك لمدة ٢٠ دقيقة.

• الخل وعصير الليمون: اخلطي نصف كوب عصير ليمون مع ملعقة كبيرة ماء ورد و ٣ ملاعق خل أبيض وكوب ماء دافئ، وطبقي الخليط على ركبتيك بواسطة قطعة قماش لمدة ساعتين، مع نقع القماشة بالخليط كلما جفت.

• الليمون وبيكربونات الصوديوم لتبييض الركبة: اقطعي ليمونة لنصفين، مع وضع ملعقة بيكربونات صوديوم على النصفين، وافركيهما على ركبتيك لمدة ١٥ دقيقة.

• شرائح البطاطا: حولي البطاطا الى عصير، وادهني ركبتيك به لمدة ١٥ دقيقة.

• زيت جوز الهند: بعد كل استحمام احرصي على وضع زيت جوز الهند على ركبتيك، وقومي بتدليكهما.

• السكر وزيت الزيتون: اخلطي كمية متساوية من السكر وزيت الزيتون، وافركي ركبتيك لمدة ٥ دقائق.