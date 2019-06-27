تحدّي الحرارة والرطوبة وكوني مذهلة: 7 حيل مكياج!

عندما يتعلق الأمر بمنتجات التجميل الصيفية، فإن واقي الشمس هو الشيء الوحيد الذي يجب أن تطبقيه بكثافة وبطبقات عدّة. المكياج، من ناحية أخرى، قصة مختلفة تماماً، حيث أنّ أي شيء تضعينه على وجهكِ سواء كان كريم أساس أو ظلّ عيون أو برونزر، سيذوب على الأرجح في اللحظة التي تخرجين فيها إلى حرارة الصيف الشديدة.

لهذا السبب، يختار جميع خبراء المكياج المستحضرات الخفيفة والكريمية في الصيف حيث يساعد ذلك في تقليل فرص تحوّل مكياجك إلى كارثة تفوح منه رائحة العرق. تُعد المنتجات المقاوِمة للعرق والمقاوِمة للماء هي المفتاح أيضاً، كما هو الحال بالنسبة إلى المكياج المتعدد المهام الذي يمكنكِ إعادة ضبطه بسهولة على مدار اليوم.

ومع ذلك، فإن المكياج الرائع، بغض النظر عن الموسم، يبدأ دائماً بالعناية بالبشرة. في الواقع، جميع خبراء المكياج والمحترفين يشدّدون على أهمية تقشير البشرة وتهيئتها للوقاية من أشعة الشمس. هل لديك فضول لمعرفة ما هي نصائح المكياج الصيفية؟

قشّري وجهك

أحد الأسلحة السرية لإضفاء مظهر مثالي على المكياج في الصيف هو إزالة الجلد الميت قبل البدء بالمكياج. بإمكانكِ زيارة خبيرة تجميل أو حتى فعل ذلك في المنزل من خلال مقشّر جيد وحتى أدوات خاصة تزيل جميع الرواسب من سطح البشرة. بعد إنهاء ذلك، ابتعدي عن كريمات الأساس الكثيفة بالكامل واستبدليها بأساس خفيف الوزن أو كريم BB.

أبقي بشرتكِ “عارية”

التجوّل بدرجة حرارة مرتفعة جداً ورطوبة لزجة يعملان ضدّ مكياج وجهكِ حتماً. تعرّق، ذوبان وسيلان وتلطّخ. لتجنّب الفوضى التي تكتنفها الأجواء، ننصحكِ بتخفيف روتينك لهذا الموسم واستخدام ما تحتاجين إليه فقط، مثل الكونسيلر تحت العينين لتغطية الهالات السوداء.

جرّبي كريم الترطيب الملوّن أو tinted

إن كنتِ تريدين القليل من اللون على وجهكِ ولا تتحمّلين الخروج ببشرة خالية تماماً من أي مستحضر، ضعي طبقة خفيفة من المرطّب الملوّن لتوهّج شفاف. حيلة رائعة هنا أيضاً هي أن تخلطي المرطّب الخالي من الزيوت مع كريم الأساس للحصول على مظهر أكثر نعومة وشفافية.

امنحي شفتيك بعض الحب!

الأيام أطول والشمس أقوى، وغالباً ما تنتقلين من درجة حرارة شديدة إلى أخرى. كل هذه العوامل يمكن أن تترك شفتيك جافتين بنحو خطير ونعلم جميعنا أن ذلك لا يبشّر بالخير بالنسبة إلى أحمر الشفاه. لا تيأسي لأن هناك 3 أشياء بسيطة يمكنك إنجازها للحفاظ على شفتيك ناعمتين: حماية وتقشير وتكرار. استثمري في بلسم شفاه يحتوي على SPF، الذي يعمل على صد الأشعة فوق البنفسجية الضارة أثناء حبس الرطوبة في الشفتين. تأكدي من إعادة تكرار تطبيقه على مدار اليوم أو على الأقل كل ساعتين.

الاستثمار في الأدوات المناسبة

معظمنا يحب أن يطبّق أساساً خفيفاً لتوحيد لون البشرة فقط خلال الصيف، ولكن إذا لم يُطبّق بصورة صحيح فسينزلق عن الوجه وينتهي به الأمر وكأنه بقعة زيتية. لتجنّب حدوث انهيار للمكياج، ضعي كريم ترطيب ملوّن باستخدام فرشاة التلميع الاصطناعية. تساعد هذه التقنية في ثبات كريم الأساس لفترة أطول وتمنعه من أن يبدو دهنياً.

استخدام مكياج متعدّد المهام

استثمري في منتج يفعل كل شيء: حمرة وبلاش وظلّ عيون. فهذه الحيلة تمنحكِ توهّجاً ناعماً أحاديّ اللون.

الحصول على سمرة آمنة

احصلي على توهّج “كاذب” من خلال البرونزر والكثير من الـSPF. طبّقي كمية سخيّة من البرونزر على جميع أنحاء وجهك لمنح البشرة مظهراً عميقاً. بعد ذلك، أضيفي البرونزر اللامع أو الـshimmery لإبراز النقاط المرتفعة للوجه لجعل بشرتك تتوهّج فعلاً.

اعتمدي التركيبات المضادة للماء

لا يوجد شيء أسوأ من سيلان الماسكارا أو الكحل في منتصف اليوم. تجنّبي مظهر “الراكون” من خلال الاستثمار في تركيبات مقاومة للماء لمنتج العين المفضّل لديك خاصةً في فصل الصيف. مع ارتفاع درجة حرارة الجسم وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، سينتهي الأمر بمعظم خيارات الآيلاينر بالذوبان. الآيلاينر المضاد للماء لن يسيل أبداً بل يمكنكِ أيضاً السباحة به.