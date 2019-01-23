تحديد دور الوزن والطول في متوسط عمر النساء

أشارت دراسة طبية قامت بها مجموعة من العلماء الهولنديين إلى الدور الذي يلعبه وزن وطول المرأة على متوسط عمرها.

وتوصل العلماء لنتائج بحث طبي كان قد أجري في العام 1986 على مجموعة من النساء والرجال الذين تراوحت أعمارهم بين 68 و 70 سنة ووصل عددهم إلى 7 آلاف شخص.

الدراسة شملت دراسة أنماط حياة هؤلاء الأشخاص وما يقومون به من أنشطة ورياضات وعادات صحية مختلفة.

وقام العلماء بمراقبة الأشخاص الذين احتفلوا بعيد ميلادهم التسعين، فمن بين 3646 رجلا احتفل 433 بعيد ميلادهم التسعين، أي ما يعادل 16.7 في المئة في الوقت الذي احتفلت به 944 امرأة من أصل 4161.

وتوصل العلماء الى أن النساء اللواتي وصلن لهذا العمر تميزن بأنهن أكثر طولا وأقل وزنا من غيرهم، وأكد العلماء على ان التمارين الرياضية اليومية لمدة ساعة تزيد من احتمال فرص العيش لسن الـ90 عاما لتصل بنسبة 21 في المئة.

في الوقت الذي تزيد فيه التمارين الرياضية من احتمالية العيش لسن الـ90 عاما فقط بـ5 في المئة.