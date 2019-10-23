تجريد زوجة ملك تايلاند من كل ألقابها

ملك تايلاند يجرد “زوجته” من كل ألقابها

جرد ملك تايلاند، ماها فاجيرالونغكورن، زوجته البالغة من العمر 34 عاما من كل ألقابها بسبب “عدم الولاء” و”طموحها” الواضح لتحل محل الملكة.

وقد منحت الحارسة الشخصية الملكية السابقة سينينات ونغفاجيراباكدي المعروفة بـ”كوي” هذه الألقاب في عيد ميلاد الملك السابع والستين في 28 يوليو، وهي المرة الأولى منذ ما يقرب من قرن التي يتّخذ فيها ملك تايلاندي شريكة.

لكن الاثنين انتشر خبر سقوط سينيات السريع على شاشات التلفزيون الوطني.

وقد سحبت منها رتبة تشاو خون فرا أو الخليلة النبيلة، بسبب “عدم الولاء للملك” وفقا لبيان ملكي وكذلك “العمل ضد أوامر الملكة (سوثيدا) بسبب طموحاتها الخاصة”.

وسوثيدا، النائبة السابقة لرئيس الحرس الشخصي للملك، نصبت ملكة في مايو الماضي، بعدما أصبحت زوجة ملك تايلاند الرابعة، قبل زواجه الجديد.

وأوضح البيان أن تصرفات كوي “تظهر أنها لم تحترم الملك ولا تفهم التقليد الملكي”، مضيفا أنها حاولت أن ترقى إلى مرتبة الملكة.

وقال المصدر إن سلوكها “غير المحترم” للتاج “تسبب في انقسامات بين الحاشية وسوء فهم بين المواطنين”.

وجردت كذلك من كل ألقابها العسكرية والأوسمة.