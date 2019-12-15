تتويج جامايكية بلقب ملكة جمال العالم 2019

أعلن خلال حفل أقيم في العاصمة البريطانية مساء الأمس، عن تتويج الجامايكية توني آن-سينغ بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019.

وذكرت سينغ، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، بعد حصولها على اللقب، مساء السبت 14 كانون الأول 2019، انها تريد استخدام اللقب للعمل من أجل إحداث “تغيير مستدام” للنساء والأطفال، ولم تحدد سينغ نوع التغيير الذي تقصده.

وردا على سؤال حول قيمة مسابقات الجمال في عالم اليوم والسعي من أجل المساواة واحترام المرأة قالت سينغ (23 عاما) التي تخرجت في جامعة فلوريدا إن الجمال كان بالنسبة لها العنصر الأقل أهمية في إنجازها.

وأضافت “أريد أن أحدث تغييرا يكون مستداما. وإذا تحدثنا عن المرأة … هي تحتاج لأن تكون على ثقة في أن أطفالها وأحفادها لديهم قيمة مختلفة في الحياة”.

وكانت ملكة جمال جنوب أفريقيا زوزيبيني تونزي، قد توجت في وقت سابق، بلقب ملكة لجمال الكون في حفل أقيم في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية.