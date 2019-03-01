تبييض بشرتك بشكل آمن وسريع؟ …إليك الحل

هل تودين تبييض بشرتك بشكل آمن وسريع؟ هل أنت قلقة من ظهور بعض التصبغات السوداء على وجهك؟ إليك الحل .. ماسك الألوفيرا العجائبية.

والألوفيرا نبتة من فصيلة الصبار وهو نبات معمّر، أوراقه قاعدية متجمّعة، وتظهر من التربة على هيئة باقة رمحية أو خنجرية، يتراوح طولها ما بين 20-30 سنتيمترًا، وعرضها حوالى 4-6 سنتيمترات، قمّتها مدبّبة تنتهي بشوكةحادة، وحوافها عليها أشواك مدببة.

ويُستخدم الهلام الداخلي لنبتة الألوفيرا، كعلاج لجميع المشاكل الجلدية تقريبًا، ومن أهم هذه المشاكل تصبّغات البشرة، والبقع الداكنة التي تصيب الوجه، والتي يتم علاجها من خلال التدليك بجل الألوفيرا، إذ تعمل من خلال المركبات الطبيعية بداخلها، على تحفيز نمو الخلايا الجديدة وتكافح الاسوداد والشيخوخة.

أما عن طريقة تجهيز جل الألوفيرا فهي على الشكل التالي:

عليكِ بداية أن تغسلي يديكِ جيدًا، وتحضّري وعاءً نظيفًا ومعقّمًا، لوضع الجل فيه، إذ يمكنكِ حفظه في الثلاجة لمدة أسبوع.

بعدها عليكِ قطع ورقة من الأوراق الرمحية، ولتكن الأقرب إلى الأرض، على أن تكون نامية ويخرج منها أشواك مدبّبة .

بعدها قومي بتقشير هذه الورقة بدقة لتتخلصي من الغلاف الأخضر وتحصلي على الجل الداخلي الشفاف.

استخدمي ملعقة كبيرة لجمع الجل من داخل النبتة وضعيه في الوعاء المعقّم .

جربي قدرًا قليلًا على مساحة قليلة من وجهك، لتتأكدي من عدم حساسية وجهكِ تجاه الصبار. في حال عدم ظهور حكّة او احمرار، خذي قدرًا وافرًا من الجل وضعيه كقناع على وجهك، للحصول على بشرة مشرقة خالية من البقع وصحية .