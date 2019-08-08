بيع سيارة إليزابيث تايلور في مزاد علني

ذكر موقع مجلة “دير شبيغل” الألمانية اليوم الخميس (الثامن من آب/أغسطس 2019)، أن سيارة كانت في ملكية نجمة هوليوود الشهيرة إليزابيث تايلور، بيعت في مزاد علني بمدينة نيويورك بحوالي 520 ألف دولار.

واشترى شخص، لم يعلن عن هويته، السيارة من نوع “رولز رويس” ذات اللون الأخضر، والتي حصلت عليها إليزابيث تايلور سنة 1960 كهدية من زوجها إيدي فيشر. وأطلقت الممثلة الراحلة على هذه السيارة لقب “الآلهة الخضراء” بسبب لونها الأخضر المميز، وفق مجلة “دير شبيغل”.



وكانت دار مزادات “جيرنزي” تتوقع الحصول على أكثر من مليون يورو جراء بيع سيارة الممثلة إليزابيث تايلور. إلاّ أنه لا يُعرف إلى حدود الآن سبب بيع السيارة بمبلغ 520 ألف دولار فقط ( 460 ألف يورو).

من جهة أخرى، أفاد موقع صحيفة “مورغن بوست” أن إليزابيث تايلور أخذت معها السيارة إلى روما من أجل تصوير فيلم “كليوباترا” الشهير هناك. وأضاف الموقع الألماني أنه في سبعينيات القرن الماضي أصبحت السيارة في ملكية كارل كارديل، الذي يهوى جمع المقتنيات.

وقال كارل كارديل في تصريح لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إنه لا يعرف عما إذا كانت إليزابيث تايلور قد قادت هذه السيارة في حياتها. وأردف: “لا أعتقد أن إليزابيث كانت تتوفر على رخصة لقيادة السيارة”.

الجدير ذكره أن إليزابيث تايلور، توفيت سنة 2011 عن عمر يناهز الـ 79. وظهرت أسطورة هوليوود في أكثر من 50 فيلماً أشهرها “كليوباترا” و “من يخاف فيرجينيا وولف”. وفازت تايلور بجائزة الأوسكار مرتين.