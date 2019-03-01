بيرين سات تنشر رسالة حزينة في عيد ميلادها الـ350

بيرين سات تنشر رسالة حزينة في عيد ميلادها الـ 350

احتلت الممثلة التركية بيرين سات الترند التركي بمناسبة عيد ميلادها الـ35 ونشرها رسالة مؤثرة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام جاء فيها: “عشت عمري الجديد هذا اليوم، ضائعة بين حقيقة الناس وقساوتهم وحقيقة محبتهم للعالم كأطفال كاملين معصومين”.

وأضافت الممثلة التركية قائلةً: “من ناحية كنت حصلت على تشجيع ودعم من الناس، وفي المقابل شعرت بكراهية شديدة في عيد ميلادي. وبكيت وصرخت، وكنت أضحك على هذا العمر الذي جاء وأعتقد إنه أسوأ عيد ميلاد”.

وأشارت بيرين في منشور أطلقته عبر حسابها في “انستغرام” إلى أنها كانت تستمع لأغنية “هيرو” وفجأة اشتعل وميض في روحها، مشدّدة أنها تشعر بأن النصف الثاني من حياتها سيكون أكثر جمالاً رغم كثرة الصدمات، مردفةً: “الحياة تستمر وتتلألأ كحبات اللؤلؤ”.

وختمت سات رسالتها بالقول: “الكائن البشري لا يقهر حتى في أعظم خسارته وأحزانه، وهو على يقين أن الحب يجب أن يكون مغروساً بين الجميع”. مضيفةً: “من حسن الحظ إنكم موجودين وأنكم ولدتم”٠

من ناحية أخرى، تستعد سات للعودة إلى محبيها عبر مسلسل سيعرض في شبكة “نتفليكس” وهو فانتازيا تاريخية وسينطلق تصويره في شهر نيسان القادم.