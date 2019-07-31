بلا ساقين وبيد واحدة.. فتاة عراقية تتحدى الحياة بتنس الطاولة

تتحدى الفتاة العراقية، نجلاء عماد، الحياة بمهارتها في لعبة تنس الطاولة، التي تعد وسيلتها لقهر الاكتئاب والخروج من الواقع الذي تعيشه بعدما فقدت ساقيها ويدها بسبب “الإرهاب” في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى.

نجلاء فقدت قدميها ويدها اليمنى إثر تفجير استهدف سيارة والدها قبل 11 عاماً، حيث عندما كانت في الثالثة من عمرها، انفجرت القنبلة التي وُضِعت أسفل سيارة والدها. ويُعتقد أن العملية كانت مدبرة من قبل تنظيم القاعدة استهدافا لوالد نجلاء الذي كان يعمل في قاعدة عسكرية مع جنود أميركان.

لكن نجلاء اليوم تعالت على مصابها وأصبحت بطلة في تنس الطاولة وحازت على جوائز دولية في اللعبة، وتلعب نجلاء (14 عاما) تنس الطاولة بسلاسة كبيرة، حيث إنها عندما تستقبل الكرة تعيدها بسرعة كبيرة يصعب على خصومها إرسالها.

وقالت نجلاء وهي جالسة على كرسيها المتحرك في منزل على مشارف مدينة بعقوبة: “لقد أدركت في الصف الرابع أنني مختلفة عن بقية الفتيات، فكنت أرى صديقاتي يمشين ويركضن ويلعبن في المدرسة، كما أنهن كن يفكرن بمستقبلهن، أما أنا فكل ما كنت أفعله هو الجلوس على الكرسي المتحرك وأتمنى الركض مثلهن”.

وقال والد نجلاء (56 عاما) المختص في تكنولوجيا الاتصالات مع الجيش العراقي، “وقع الحادث في أبريل/نيسان 2008 عندما كنت راجعا إلى المنزل. في ذلك الوقت ركضت ابنتي نحوي لتستقبلني وهي مبتسمة، فخرجت من السيارة لأضعها في كرسي الركاب، ولكن عندما فتحت نجلاء الباب انفجرت القنبلة”.

وعندما أدركت نجلاء أنها خسرت رجليها ويدها بكت بشدة، وسيطر الاكتئاب عليها إلى أن تعرفت قبل خمس سنوات على تنس الطاولة.

وانتهز والد نجلاء تعلق ابنته بالتنس فطلب من صديقه مدرب تنس الطاولة والمختص بتدريب فريق ذوي الاحتياجات الخاصة مساعدة ابنته وتدريبها، فوافق.

وانضمت نجلاء قبل عامين للفريق العراقي لتنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وعن سر نجاحها بينت نجلاء أنها عندما تلعب لا تنظر إلى المنافسين، حيث يستخدم فيها اللاعبون عادة الحيل النفسية لزعزعة خصومهم.