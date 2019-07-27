بـ 7 دقائق يمكنك تحضير البطاطا المقلية الخالية من الزيت… جرّبي هذه الوصفة!

ذكرت صحيفة Le Parisien الفرنسية، ان هناك طريقة جديدة لتحضير بطاطا مقلية لا تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الضارة.

ونقلت هذه الطريقة عن الطاهي الشهير بيار مارشيسو. ولهذا يجب القيام بعدد من الخطوات السهلة والتي لا تحتاج إلى وقت طويل.

وفي هذه الحالة يجب غسل وتقشير حبات البطاطا، ثم وضعها في الماء المغلي لمدة 7 دقائق.

بعد ذلك يمكن وضعها في المقلاة أو أداة تحضير البطاطا المقلية لمدة 7 دقائق أخرى. وهكذا يتحول لونها الى ذهبي لكن سيلاحظ عند أكلها أنها لم تمتص الزيت.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الطريقة تجعل البطاطا المقلية تحتوي على نسبة أقل بـ1000 مرة من الدهون مقارنة بتلك التي يتم تحضيرها بالطريقة التقليدية المعروفة.