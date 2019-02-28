بعد 65 عاماً… ثمانينية تستعيد حقيبتها الضائعة وهذا ما عثرت عليه بداخلها!

في حادثة خارجة عن المألوف، استعادت سيدة ثمانينية حقيبة يدّ كانت قد فقدتها قبل 65 عاماً أي عندما كانت تلميذة في المدرسة.

وفي التفاصيل، فقد كانت مجموعة من العمال تقوم بهدم مدرسة جيفرسونفيل الثانوية في ولاية إنديانا، عندما تمّ العثور على الحقيبة في شهر كانون الثاني. واللافت أن العمال، وجدوا هوية السيدة مارثا إينا إنغهام داخل الحقيبة، فحاولوا تعقّب المرأة على المواقع التواصل الاجتماعي على أمل إعادتها لها.

واللافت أن خبر العثور على الحقيبة قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وقد رآه أحد أقارب السيدة إنغهام، الذي ساهم في عملية استعادة المرأة لحقيبتها الضائعة.

واللافت أن إنغهام عثرت على أحمر شفاه داخل الحقيبة، بالإضافة الى غيره من الأغراض، ولكن اللافت هو أنها عثرت أيضاً على رسالة من مراهق، كانت تربطها به علاقة يحب، يسألها من خلالها أن ترافقه الى إحدى الحفلات.