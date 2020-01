بعد يوم واحد فقط على طرحه.. كليب سيلينا غوميز يتخطى الـ7 مليون

تخطى فيديو كليب أغنية “Rare”، للنجمة ​سيلينا غوميز​، الـ7 مليون مشاهدة، عبر قناتها الرسمية عرلى “يوتيوب”، وذلك بعد يوم واحد فقط على طرحه..

وقد طرحت غوميز ألبومها الجديد، بالتزامن مع الكليب “Rare”، والذي ظهرت فيه داخل الغابة.

وكانت غوميز قد طرحت خلال شهر تشرين الألول/أكتوبر الماضي أغنيي lose you to love me وlook at her now، واللتين حققتاً نجاحاً كبيراً، ونسب مشاهدة عالية عبر “يوتيوب”.

يُذكر أن غوميز كانت قد كشفت كيف أمضت ليلة عيدد الميلاد المجيد، ونشرت صوراً لها وهي توقّع على 4000 نسخة من ألبومها الجديد الذي “Rare”.

ـ المصدر: اهل الفن