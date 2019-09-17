بعد نجاتها من الموت.. ملكة جمال إيران تكشف تفاصيل محاولة قتلها

قررت طبيبة الاسنان الايرانية – البريطانية ​ليلي أحمد علي​ أن تخوض تجربة الجمال من خلال مسابقة ​ملكة جمال إيران​ التي أقيمت في لبنان، وفازت من خلالها باللقب الأول الذي أحرزته، لكنها في الوقت نفسه لم تتخل عن مهنتها الطبية واستمرت بالعمل بالتزامن مع مشروعها كملكة جمال والذي يحمل عنوان دعم الاطفال المصابين بمرض السرطان على المستوى الدولي .

ليلي التي تملك موهبة الرسم و الصوت الجميل إلى جانب حبها للتمثيل، تعرضت لمحاولة قتل على يد معجبة غريبة كانت تزورها في منزلها بالعاصمة البريطانية لندن، ونجت من الموت بأعجوبة، وبعد خروجها من المستشفى كشفت تفاصيل ما حدث معها.

كيف وضعت السم في طعامك ؟

هي معجبة عادية تعرفت إليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وفتحت أمامها مجالاً لرؤيتي والتحدث معي عن قرب و التقاط الصور التذكارية، وتدريجياً اعتقدت أنها أصبحت صديقتي، لكن مع مرور الايام اكتشفت أن ثمة امراض نفسية تسيطر عليها خصوصاً تجاه أي شخص لديه مستقبل مشرق، وكانت الفاجعة الأكبر لها حين أصبحت ملكة جمال، فهي عارضت بشدة مشاركتي، لكنني تمسكت بقراري.

بعد عودتي الى لندن أتت في زيارة من بلدها الى بريطانيا و ترددت الى منزلي لاكثر من مرة، وفي يوم من الايام قمت بدعوتها الى مأدبة الغداء، لكنها حضرت باكراً، وطلبَت مساعدتي بإعداد الطعام، ووافقت وكانت تتولى تحضير الحساء، وخلال تناولنا للطعام شعرت بألم كبير في معدتي، واستغربت أنها تهربت من الاتصال بالطبيب، وقالت إنه عارض صحي عابر وغادرت المنزل لارتباطها كما قالت بموعد عمل، وبعد ساعة تأزمت حالتي حتى دخلت الى المستشفى وتبين نتيجة التحاليل وجود مادة سامة في جسمي و بعد تحليل الطعام كان السم في الحساء .

أين هي الآن؟

هربت إلى بلدها الغربي، اكتشفت هذا الامر في اليوم التالي، علمت أنني ما زلت على قيد الحياة، وأعلم ايضاً ان غيرتها و احقادها من الاسباب التي دفعتها الى محاولة قتلي او على الاقل اذيتي صحياً.

لجأت الى الشرطة ؟

أجل، والتحقيقات لم تنتهِ بعد .

بعيداً عن الازمة الصحية هل ستمثلين إيران في مسابقات جمالية عالمية ؟

بصراحة لم تصلني أية دعوة للمشاركة في أية مسابقة دولية حتى الان، و في حال حصل هذا الامر فلا مانع لدي طالما ان الشروط مقنعة وعالمية .

أنتِ طاردت النجم العالمي ​براد بيت​ الى مهرجان ” البندقية السينمائي ” ؟

لم افعل ذلك، انا تلقيت دعوة لحضور افتتاح فيلم صديق اعتز به وهو براد بيت واعرفه من سنوات طويلة، وسبق أن التقينا لأكثر من مرة في لندن و بلدان اخرى، و بالفعل اتيت والقيت عليه التحية وباركت له جديده السينمائي، لم اطارده، انما هكذا حصلت المصادفة .

أنت مشروع ممثلة عالمية، هل هذا صحيح؟

أجل، هناك مشاورات جدية مع جهة منتجة في أوروبا للدخول في البداية الى عالم السينما، وبالتالي المشاركة في مهرجان ” كان ” السينمائي للافلام القصيرة في العام المقبل في حال انتهينا من كل الترتيبات التي ستكون انطلاقة نحو المزيد من الاطلالات الفنية .

مشروعك كملكة جمال هو لدعم الاطفال المصابين بمرض السرطان؟

بالفعل، بدأت بالتحضير لعدد من المبادرات التي سوف أعلن عنها تباعاً.