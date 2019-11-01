بعد فقدان ذاكرتها..أميركي يؤلف كتابا يذكّر زوجته بقصة حبهما

ألّف أميركي كتابا لزوجته حمل عنوان “أعرف أنني أحبك”، وذلك في الذكرى الرابعة لزواجهما، من أجل تذكيرها بقصة حبهما، بعدما أصيبت بفقدان للذاكرة.

ونشر ستيف كورتو الكتاب الذي يروي قصة حبه التي عاشها مع زوجته كامري الفاقدة لذاكرتها، وفق ما ذكرت صحيفة “ميترو” البريطانية.

وأصيبت كامري بسكتة دماغية أثناء ولادتها، ودخلت في غيوبة لـ33 أسبوعا، الأمر الذي أدى في النهاية لفقدانها لذاكرتها بشكل تام.

وشخّص الأطباء حالة كامري بتسمم الحمل، وهي حالة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وتقلل من تدفقه إلى الدماغ، وهو ما يقود لجلطة دماغية تؤثر في الذاكرة.

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد بدأت الزوجة بقراءة الكتاب الذي ألفه زوجها الذي يأمل أن يساعد كامري في تذكر حياتها السابقة.