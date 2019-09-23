بعد فترة من الغياب .. شيرين عبد الوهاب تظهر بلوك جديد

ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بلوك جديد بعد غياب لأشهر عن مواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات الإعلامية.

ونشر مصفف الشعر طوني المندلق عبر حسابه على الانستغرام فيديو لشيرين أثناء تغييرها لشكلها.

غياب شيرين عبد الوهاب، فسره البعض بأنه يعود إلى حملها وإجهاضها، ولكنها لم تعلق على هذه الأنباء، واكتفت حينها بتوجيه التحية للفنان عاصي الحلاني، إثر سقوطه عن الحصان.

وكانت شيرين قد برّرت سبب ابتعادها طوال الفترة الماضية، بانشغالها بالتحضير للألبوم الجديد.

رافقت فترة غياب شيرين عبد الوهاب في الفترة الأخيرة حملة دشنها محبّوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعوها إلى العودة إلى الساحة الفنية، لأنها بالغت في غيابها.

يشار إلى أن شيرين عبد الوهاب سوف تحيي حفلاً في السعودية بعد يومين، هو الأول لها بعد عودتها من السفر ومعاودة نشاطها الفني.