بعد حذف روتانا أرشيفها الغنائي .. اليسا ترد!

قررت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حذف الأرشيف الغنائي للمطربة اللبنانية إليسا، من تطبيق ”أنغامي“، ونقله للتطبيق الجديد ”ديزر“، وذلك في إطار التعاقدات التسويقية التي أبرمتها الشركة مؤخرًا.

وأعلنت إليسا، هذا الخبر لمتابعيها عبر حسابها في ”تويتر“، معربة عن حزنها للقرار الذي اتخذته شركة روتانا، وكتبت قائلة: ”لاحظ معظمكم، أغنياتي ليست على أنغامي بعد الآن، أنا حزينة على هذا ولكنه قرار روتانا وأنا أحترم ذلك، أغنياتي على ديزر“.

وبعد ساعات ردّت الفنانة على روتانا، بإلغاء متابعة حسابها على ”تويتر“، وهو ما يُنذر بأزمة ربما تتصاعد وتيرتها خلال الساعات المقبلة.

من جانبهم، قابل متابعو إليسا، القرار بالغضب الشديد، مؤكدين دهشتهم منه خاصّة أن إليسا، هي الفنانة الأكثر جماهيرية ومبيعًا في الوطن العربي، واصفين القرار بأنه غير منضبط.

وأكد البعض أن استخدام تطبيق ”ديزر“ الجديد غير متاح في كل الدول، مثل سوريا وفلسطين والسودان وليبيا وتونس. وطالبها البعض بإلغاء تعاقدها مع ”روتانا“، وأوضح آخرون أنهم لن يستخدموا التطبيق الجديد.

يُذكر أن المطربة اللبنانية إليسا، تتمتع بشعبية وجماهيرية كبيرة في لبنان والوطن العربي، وتعد المطربة الأكثر استماعًا عبر تطبيق أنغامي.