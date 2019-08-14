بعد انفصالها عن زوجها… مايلي سايرس في عطلة مع حبيبتها الجديدة (صور)

انتشرت مجموعة من الصور للنجمة العالمية مايلي سايرس برفقة صديقتها كايتلن كارتر بوضعية مثيرة للجدل بثياب البحر.

وفي التفاصيل، فقد التقطت عدسة كاميرا الباباراتزي صوراً للنجمة مع صديقتها كايتلن، زوجة برودي جينر وهما تتبادلان العناق والقبل وتقومان بتصرفات تدل على مثليتهما الجنسية، وذلك على متن يخت خلال عطلة في كومو بإيطاليا.





وتأتي هذه التصرفات بعد انفصال النجمة مايلي سايرس عن زوجها ليام هيمسورث، بعد علاقة حبّ دامت 10 سنوات و8 أشهر على زواجهما.