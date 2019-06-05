بعد الضجة.. شذى حسون توضح تغريدتها عن “خمسة ونص”

لم تمر التغريدة التي نشرتها الفنانة العراقية شذى حسون تعليقاً على نهاية مسلسل “خمسة ونص” مرور الكرام، بل أثارت ضجة واسعة وجدلا كبيرا.

وكانت حسون قد كتبت: “شكرا لكاتب مسلسل خمسة ونص على النهاية المعقولة، لأن هذا جزاء المرأة الخائنة رغم كل ما عاشته من ظروف قاسية كان لازم تستخدم عقلها ولا تمشي ورا مشاعرها اللي بغير محلها”.

وانهالت التعليقات اللاذعة على حسون بعد التغريدة، حيث شن رواد التواصل حملة واسعة ضدها، ودخلت بسجال ضخم مع عدد كبير من الأشخاص الذين اعتبروا ما جاء بتغريدتها “تشجيعا على القتل، وانتصارا لعقلية الرجل، وعدم احترام حقوق المرأة”.

وبعد كل هذا، كان لا بد لحسون من أن تخرج وتوضح، فقالت بتصريح لها، إنها ضد مواجهة العنف بالعنف، وأضافت أنها تكره كل الحملات التي تنادي بمساواة المرأة بالرجل من حيث الحقوق والواجبات، وبكل هذا الشر والأسلوب العنيف الذي تمارسه المرأة”، بحسب تعبيرها.

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل “خمسة ونص” قد شهدت نهاية مؤلمة لبطلة العمل اللبنانية ندين نسيب نجيم، حيث تعرضت لحادث سير مفتعل وفقدت حياتها إثره.