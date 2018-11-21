بعد إعلان اختفائها.. الشرطة الألمانية تعثر على عجوز في عرس

تسبب اختفاء مسنة ألمانية في حالة استنفار داخل دار العجزة التي تسكن فيها بمدينة غيرمسهايم الألمانية. وبعد بحث طويل للشرطة عنها، تبين أنها كانت تحضر حفل زفاف لم تكن مدعوة إليه. فما الذي ذهب بها إلى هناك؟

واختفت سيدة مسنة (82 عاماً) من أحد دور رعاية المسنين بمدينة غيرمرسهايم بولاية راينلاند بفالس، يوم السبت المنصرم (17 نوفمبر / تشرين الثاني 2018). وبعد أن انتبه العاملون بدار المسنيين لغيابها أبلغوا رجال الشرطة لتبدأ عملية البحث عنها.

وسادت المخاوف بأن تكون قد ضلت الطريق أثناء قيامها بنزهتها في محيط دار المسنين، كما دأبت على فعل ذلك بشكل مستمر. وأثناء علمية البحث عنها حدثت المفاجأة. فالسيدة التي اعتبرت لساعات مختفية، ظهرت من جديد في حدود الساسة الثامنة والنصف من مساء ذات اليوم.

وبعد استفسارها عن غيابها، تأكد أنها لم تضل الطريق ولم يصبها أي مكروه، بل انتبهت لوجود حفل زفاف قرب دار رعاية المسنين التي تسكن فيها، فقررت التوجه إلى مكان الحفل دون أن تكون من المدعوين إليه.

وقال متحدث باسم الشرطة معلقا على ما حدث أن السيدة الألمانية “أرادت على ما يبدو الاحتفال بدل الذهاب إلى النوم”.