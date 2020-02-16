بعد إرسال العراق مساعدات للصين.. هكذا علقت زوجة فابريغاس بسخرية

وجهت زوجة لاعب كرة القدم الاسباني الشهير سيسك فابريغاس، انتقادا ساخرا للحكومة العراقية اثر ارسال الاخيرة مساعدات طبية الى الصين، لمساعدة المصابين بفيروس كورونا.

وغردت اللبنانية دانييلا سمعان، عبر حسابها على “تويتر” أمس السبت، 15 شباط 2020، قائلة “معقول يعني؟ يساعدو شعبن اول شي… العراقيين عم يموتوا كل يوم ليحررو بلدن !! كأنك عمتقول اميركا عم تساعد الصين و تاركة شعبا يموت الجوع… شو هيدا يا عمي”.

وكتبت في تغريدة ثانية ” بدك تعرف شو في بلبنان ؟ شوف شو عم بصير بالعراق .زات التكنيك، نفس القصة التنين بياخدوا الأوامر من معلمينون، ومعلمينون ما بيعرفوا الألاف من العصى، بيعرفوا بس القتل و النهب والكذب والتضليل في سبيل يفرضوا الخطة تبعن الي كلنا منعرف شو هي …بس لبنان والعراق هني الي رح ينتصروا أمين” .

وكانت السلطات الحكومية أعلنت أول امس، عن إرسال 70 طنا من المساعدات الطبية إلى الصين، بغية الحد من إنتشار فيروس كورونا، وذلك عن طريق الجمعية العراقية الصينية بتنسيق وإشراف من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث أظهرت صور متداولة قيام مدير عام دائرة المنظمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، محمد التميمي والسفير الصيني في بغداد تشانغ تا وهما يتواجدان خلال عملية نقل المساعدات.