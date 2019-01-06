بطلتها فنانة عربية شهيرة.. ضبط شبكة دعارة كبيرة

ضبط شبكة دعارة كبيرة.. بطلتها فنانة عربية شهيرة!

كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة الجيزة في مصر مع الفنانة ‘شيما’ و14 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة وترويج المواد المخدرة عن مفاجآت .

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الوقائع المنسوبة للمتهمين للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات عن أنّ صاحب مقهى بالمهندسين ويدعي ‘أ. م. ال’ هو المتهم الرئيسي في الواقعة، والذي شكّل عصابة للاتجار في البشر، عن طريق استقطاب الفتيات بمساعدة شقيقه واثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب.

وأضافت التحقيقات أن المتهم متورط في جلب مخدرات ‘الهيروين والأيس والكريستال والترامادول’ عن طريق 4 أفراد آخرين يحملون جنسيات أجنبية مختلفة، بينها الهندية والتركية.

وتابعت التحقيقات أن رجال الرقابة الإدارية وبعد اكتمال التحريات اللازمة واستصدار إذن النيابة العامة، ألقوا القبض على المتهمين وهم الفنانة ‘شيما’ بطلة كليب ‘عندي ظروف’، والسابق حبسها ستة أشهر لاتهامها بالتحريض على الفسق من خلال ‘الكليب’، كما ألقي القبض على 9 آخرين من بينهم شقيق المتهم الأول، بالإضافة إلى قواد يدعي ‘س. ح.’ الشهير بـ’ميرو’، وآخر يدعي ‘م. ص. م’ محبوس على ذمة قضية آداب بالتجمع الخامس، وأخر يدعي ‘م. ح’.