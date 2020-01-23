بصقة تكلف عامل توصيل بيتزا السجن.. ماذا فعل؟

يواجه عامل توصيل تركي حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 18 عاماً بتهمة البصق على بيتزا قبل تسليمها للزبون و”تسميم الطعام”.

وقالت وسائل إعلام محلية، الخميس، إن مدعياً عاماً تركياً أوصى بإصدار الحكم المشدد على “بوراك إس” الذي رصدته كاميرا مراقبة موضوعة على مبنى يسكن فيه الزبون الذي طلب البيتزا، وفقاً لوكالة “دي اتش إيه” للأنباء.

دوافع مجهولة

وجرت وقائع الحادث في مدينة إسكيشهير وسط البلاد عام 2017، حيث أظهر مقطع الفيديو العامل وهو يبصق على البيتزا قبل توصيلها لصاحبها، ولم يكتفِ بذلك بل سجّل هذه اللحظة بهاتفه المحمول، دون الكشف عن دوافعه لفعل ذلك.

بدوره، اكتشف صاحب المبنى السكني الذي يقطن فيه الزبون واقعة البصق بعدما شاهد لقطات سجلتها كاميرا المراقبة، ثم أخبر الزبون الذي لجأ إلى إقامة دعوى ضد العامل.

وكان المُدعى عليه غرّم في وقت سابق بدفع 4 آلاف ليرة تركية (675 دولاراً) لتهديده صحة الزبون، في حين يسعى المدعون العامون حالياً لإصدار عقوبة سجن طويلة بتهمة “تسميم الطعام”.