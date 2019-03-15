بسبب سلوك أمها .. ابنة هيفاء وهبي تكتب رسالة قاسية عن ”الأمومة“

أثارت زينب فياض، ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، جدلًا واسعًا من خلال رسالة بثتها عبر خاصية ”ستوري“، على حسابها في ”إنستغرام“.

وتأتي هذه الرسالة، بالتزامن مع حالة الجدل التي تُثيرها والدتها هيفاء وهبي، بشأن علاقتها بمدير أعمالها محمد الوزيري.

وفي فحواها، أكدت زينب، أن بعض الأمهات يحملن لقب ”أمْ ولكن حرام فيهن هذه الكلمة@ -على حد وصفها.

وأشارت زينب إلى أن ”كلمة (أمْ) في حد ذاتها مسؤولية ونعمة من الله، وحرام تنعطى لنساء فقط لأنهم أنجبوا“.

وتابعت، في رسالتها: ”اللي عنده أمْ بكل ما تحمل كلمة أمومة من مشاعر مقدسة ما يتأخر لحظة عن أن يفديها بقلبه لو طلبت“.

واستطردت: ”واللي انكتبله يكون عنده بالاسم أمْ فقط لأنها امتلكت شرف إنجابه وما قدرت قيمة هل شرف، ما يتأخر لحظة عن أن يشكوها لرب السماء ويتجنبها بكل تفاصيل حياته“.

وأضافت ابنة الفنانة اللبنانية: ”بعمرها الدنيا ما وقفت على شخص، السعادة والراحة النفسية الحقيقية بهيدي الحالة تكمن في البعد وبالأخير لو كان خيرًا لبقى“.

هذه الرسالة أُعيد نشرها عبر عدد من الحسابات المهتمة بأخبار الفن، وتساءل الكثيرون عما إذا كانت زينب تقصد والدتها الفنانة هيفاء وهبي، أم لا، خاصة أنها تأتي أيضًا قبل أيام من مناسبة عيد الأمْ التي تحل في الـ21 من مارس كل عام.

وخلال الأيام الماضية، ازدادت الاحتمالات بوجود علاقة عاطفية جدّية بين المطربة والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومدير أعمالها محمد الوزيري، مما يُنذر بإعلانهما خلال الفترة المقبلة طبيعة هذه العلاقة وما إذا كانا اتفقا على الزواج من عدمه.

ونشر محمد الوزيري، صورة حملت مفاجأة، حيث ظهرتْ هيفاء وهبي، وهي تقف معه، أمام المرآة، وعلقّ: ”سألتها إن كان بوسعنا أن نفعلها، فقالت هيا بنا نفعلها، هي المرأة المناسبة!“.