بسبب السمنة.. سعودية تستنجد بالدفاع المدني للصعود إلى شقتها

لجأت سيدة سعودية في الـ 60 من عمرها إلى الدفاع المدني في مدينة جدة لمساعدتها في دخول منزلها الذي تعجز عن الوصول إليه بمفردها، بسبب كبر وزنها الذي يبلغ 170 كيلوغراما.

وقال المركز الوطني لطلب المساعدة التابع لوزارة الداخلية السعودية، في بيان نشره على حسابه في “تويتر”: “طلب مساعدة من ذوي مواطنة مريضة بالسمنة تبلغ من العمر 60 عاما وتزن 170 كيلوغراما، وذلك للصعود إلى شقتها في محافظة جدة”.

وأوضح المركز أن الشقة واقعة في حي المروة، مشيرا إلى أنه “تم تقديم الخدمات اللازمة” للمواطنة “من قبل الدفاع المدني”.