أغسطس 01, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

بسبب السمنة.. سعودية تستنجد بالدفاع المدني للصعود إلى شقتها

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
29 مشاهدة

بسبب السمنة.. سعودية تستنجد بالدفاع المدني للصعود إلى شقتها

لجأت سيدة سعودية في الـ 60 من عمرها إلى الدفاع المدني في مدينة جدة لمساعدتها في دخول منزلها الذي تعجز عن الوصول إليه بمفردها، بسبب كبر وزنها الذي يبلغ 170 كيلوغراما.

وقال المركز الوطني لطلب المساعدة التابع لوزارة الداخلية السعودية، في بيان نشره على حسابه في “تويتر”: “طلب مساعدة من ذوي مواطنة مريضة بالسمنة تبلغ من العمر 60 عاما وتزن 170 كيلوغراما، وذلك للصعود إلى شقتها في محافظة جدة”.

وأوضح المركز أن الشقة واقعة في حي المروة، مشيرا إلى أنه “تم تقديم الخدمات اللازمة” للمواطنة “من قبل الدفاع المدني”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.